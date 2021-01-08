В Камеруне 13 человек стали жертвами атаки исламистов

Агентство France Press со ссылкой на местные власти пишет, что боевики напали на один из поселков, расположенных вблизи границы с Нигерией. Среди нападавших был террорист-смертник, который приблизился к толпе жителей и взорвал бомбу. Больше половины погибших – дети. Власти возложили ответственность за атаку на террористическую группировку «Боко харам». Она возникла почти 20 лет назад и стремилась захватить власть в Нигерии, однако, потерпев ряд крупных поражений от регулярной армии, перешла к активным террористическим действиям.