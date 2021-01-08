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21:31, 08 января 2021

Одному из участников беспорядков, задержанных в Вашингтоне, потребовался переводчик с русского языка

Одному из участников беспорядков, задержанных в Вашингтоне, потребовался переводчик с русского языка. Об этом пишет газета The Washington Post, не приводя другой информации о задержанном. Всего прокуратура завела по меньшей мере 40 уголовных дел, причем, как ожидается, эта цифра не будет окончательной. Сейчас полиция и ФБР продолжают искать людей, участвовавших в беспорядках, и обещают вознаграждение тем, кто поможет установить злоумышленников.

Сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия позавчера, в то время как шло заседание Конгресса, на котором должны были быть утверждены итоги президентских выборов.



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