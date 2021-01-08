Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» объявила о грядущем ребрендинге. Он пройдет этим летом и затронет визуальный стиль точек питания. Как говорится в сообщении компании, это первый полноценный ребрендинг более чем за 20 лет существования сети. «Бургер кинг» также изменит рецептуру десятка блюд и планирует делать их более натуральными – исключать консерванты, пищевые красители и добавки.