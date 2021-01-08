В Баку опровергают сообщения о создании турецких авиабаз в трех городах республики. По словам пресс-секретаря азербайджанского Минобороны, за исключением некоторых случаев республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз. В сообщении подчеркивается, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в нем с 2019-го года.