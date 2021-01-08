Россиянке Богдане Осиповой грозит американская тюрьма, если она не привезет в США детей от бывшего мужа. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на местную прокуратуру. Осипова покинула Соединенные Штаты в 2014-м году. С собой она увезла ребенка от американского супруга Брайана Мобли. При этом женщина была беременна. Спустя три года Осипова вернулась в страну, чтобы уладить разногласия с бывшим мужем, но ее арестовали за то, что вывезла ребенка без согласия отца. Ей также были предъявлены обвинения в вымогательстве, которые позже снял апелляционный суд. Он же предписал вынести Осиповой новый приговор.