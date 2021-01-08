Большую часть вакцины от коронавируса, по оценкам ВОЗ, закупили богатые страны. Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, призвавший мировое сообщество решить проблему доступа к препаратам от новой инфекции. По его данным, применение вакцин началось в 42-х государствах, 36 из которых имеют высокие доходы на душу населения. Остальные – средние.
2021-01-08T21:02:25+03:00
2021-01-08T21:02:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 08 января 2021
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