ВОЗ признала, что «британский» вариант коронавируса распространяется быстрее обычного

ВОЗ признал, что «британский» вариант коронавируса распространяется быстрее обычного. В организации отметили, что в том, что касается смертности и заразности, «нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным», — сообщает ТАСС.
2021-01-08T20:39:29+03:00
2021-01-08T20:40:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:39, 08 января 2021
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