ВОЗ признала, что «британский» вариант коронавируса распространяется быстрее обычного

ВОЗ признал, что «британский» вариант коронавируса распространяется быстрее обычного. В организации отметили, что в том, что касается смертности и заразности, «нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным», — сообщает ТАСС.