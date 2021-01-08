2020-й год был признан самым теплым в истории планеты. По данным службы ЕС по изучению климата, средняя глобальная температура на Земле была на полтора градуса выше, чем в доиндустриальный период. В службе отметили, что это является лишним напоминанием о необходимости неотложного радикального сокращения выбросов, которое помогло бы избежать негативного влияния на климат в будущем. Что касается прогнозов на нынешний год, то грядущее лето в России, по оценкам синоптиков, может оказаться аномально сухим.