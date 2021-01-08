Полицейские в Ленинградской области отчитались об изъятии крупной партии наркотиков. У местного жителя нашли сверток с двумя килограммами кристаллообразного вещества голубого цвета, а при обыске в съемной квартире – еще больше 30 килограммов различных запрещенных веществ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. Сейчас он арестован.