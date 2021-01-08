Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России. Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемые не были знакомы между собой, однако, предполагается, что их куратором был один и тот же сотрудник Калининградского управления пограничной службы. Как утверждается, один из обвиняемых фотографировал объекты и собирал информацию о лицах на территории Литвы, а второй, являясь представителем общественной организации, якобы снимал публичные собрания и их участников.
2021-01-08T20:33:03+03:00
2021-01-08T20:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 08 января 2021
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