Дания на фоне эпидемии ограничивает въезд и выезд из страны. Местная газета Politiken пишет, что теперь все страны мира рассматриваются как «красные», то есть с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Это означает, что поездки за границу полностью запрещены, в том числе в командировки. Ограничения будут действовать с 10 по 17 января. Кроме того, действует правило, согласно которому тест на коронавирус должен быть сделан как минимум за сутки до въезда в королевство.