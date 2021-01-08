Мэрия Амстердама объявила о планах запретить продажу легких наркотиков туристам. По оценкам градоначальника, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация, на реализацию планов уйдет около года. Фемке Халсема отметила, что в последние годы все больше молодых людей приезжали в город специально для того, чтобы посетить кофешопы. Ранее все инициативы по запрету продажи легких наркотиков туристам отклонялись в связи с опасениями, что это приведет к переходу торговли в теневой сектор.
2021-01-08T20:06:04+03:00
2021-01-08T20:06:04+03:00
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20:06, 08 января 2021
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