Мэрия Амстердама объявила о планах запретить продажу легких наркотиков туристам. По оценкам градоначальника, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация, на реализацию планов уйдет около года. Фемке Халсема отметила, что в последние годы все больше молодых людей приезжали в город специально для того, чтобы посетить кофешопы. Ранее все инициативы по запрету продажи легких наркотиков туристам отклонялись в связи с опасениями, что это приведет к переходу торговли в теневой сектор.