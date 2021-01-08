В Бенине освободили моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе. Среди них был и один россиянин, – об этом сообщает посольство России в западноафриканской республике. Речь идет об экипаже танкера AGISILAOS, захваченного в конце ноября. Сейчас все они помещены в одну из нигерийских больниц для проведения медицинского освидетельствования.