В Бенине освободили моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе. Среди них был и один россиянин, – об этом сообщает посольство России в западноафриканской республике. Речь идет об экипаже танкера AGISILAOS, захваченного в конце ноября. Сейчас все они помещены в одну из нигерийских больниц для проведения медицинского освидетельствования.
2021-01-08T20:04:30+03:00
2021-01-08T20:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 08 января 2021
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