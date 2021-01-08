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20:04, 08 января 2021

В Бенине освободили моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе

В Бенине освободили моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе. Среди них был и один россиянин, – об этом сообщает посольство России в западноафриканской республике. Речь идет об экипаже танкера AGISILAOS, захваченного в конце ноября. Сейчас все они помещены в одну из нигерийских больниц для проведения медицинского освидетельствования.



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