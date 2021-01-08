В Казани заведено уголовное дело о тройном убийстве. В ночь на 7 января в одном из жилых домов были найдены тела пожилых супругов и их 18-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Под окнами также был найден 22-летний друг погибшей, выпрыгнувший с 4 этажа. Сейчас он находится в реанимации. По предварительной версии, причиной стало то, что родители были против общения дочери с молодым человеком, в связи с чем он совершил убийство, а затем попытался покончить с собой.