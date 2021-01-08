В британской столице объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. По словам мэра Лондона Садика Хана, ситуация стала критической и вышла из-под контроля. По его данным, каждый тридцатый житель города инфицирован, и если немедленно не принять меры, то служба здравоохранения может «перегреться».

Последний раз режим ЧС объявлялся в городе еще в 2017-м году после террористических атак. За последние сутки в Британии зафиксирован максимальный прирост зараженных и умерших от коронавируса. С этой недели в Англии введен национальный карантин.