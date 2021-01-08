Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира. Золото в немецком Оберхофе завоевал Йоханнес Бё. Серебро у его брата Тарьи. Третий – Стурла Легрейд. Как отмечает газета «Коммерсантъ», российские биатлонисты обновили антирекорд. Они финишировали без медалей уже в 41 гонке подряд. Лучший результат у Эдуарда Латыпова, который занял 11 место.