Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира. Золото в немецком Оберхофе завоевал Йоханнес Бё. Серебро у его брата Тарьи. Третий – Стурла Легрейд. Как отмечает газета «Коммерсантъ», российские биатлонисты обновили антирекорд. Они финишировали без медалей уже в 41 гонке подряд. Лучший результат у Эдуарда Латыпова, который занял 11 место.
2021-01-08T19:32:55+03:00
2021-01-08T19:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 08 января 2021
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