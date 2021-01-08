Автор расследования допинговых нарушений в российской легкой атлетике покинул ВАДА. 78-летний Ричард Паунд сложил полномочия в связи с истечением срока членства, — сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.

Паунд участвовал в создании ВАДА и в 1999-м году был избран его первым президентом. Он возглавлял комиссию, которая опубликовала отчет об использовании запрещенных средств российскими легкоатлетами. Это повлекло за собой лишение членства национальной федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено.