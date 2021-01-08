Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом действующий глава Белого дома написал в Твиттере. Как отмечает агентство РИА «Новости», Трамп станет четвертым американским лидером, отказавшимся посетить торжественную церемонию вступления в должность своего преемника.

Последние дни президентства Трампа оказались омрачены беспорядками в Вашингтоне. Позавчера его сторонники штурмовали здание Капитолия, где Конгресс утверждал итоги выборов. По последним данным, жертвами беспорядков стали 5 человек.