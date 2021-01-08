Российский лыжник Александр Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски». Он стал победителем масс-старта на 15 километров классическим стилем в рамках многодневки. На преодоление дистанции в итальянском Валь-ди-Фьемме ему потребовалось чуть больше 41,5 минуты. Второй – итальянец Франческо де Фабини, третий – россиянин Алексей Червоткин. В десятке финишировали еще трое россиян.
Золото в масс-старте также завоевала российская лыжница Наталья Непряева.
Александр Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски». Он стал победителем масс-старта на 15 километров классическим стилем в рамках многодневки. На преодоление дистанции в итальянском Валь-ди-Фьемме ему потребовалось чуть больше 41,5 минуты. Второй – итальянец Франческо де Фабини, третий – россиянин Алексей Червоткин. В десятке финишировали еще трое россиян.