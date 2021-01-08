Российский лыжник Александр Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски». Он стал победителем масс-старта на 15 километров классическим стилем в рамках многодневки. На преодоление дистанции в итальянском Валь-ди-Фьемме ему потребовалось чуть больше 41,5 минуты. Второй – итальянец Франческо де Фабини, третий – россиянин Алексей Червоткин. В десятке финишировали еще трое россиян.

Золото в масс-старте также завоевала российская лыжница Наталья Непряева.