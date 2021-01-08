Президенту США Дональду Трампу разблокировали Твиттер, в Facebook и Instagram его учетные записи будут недоступны до 20 января.

Музыкант Василий Обломов считает, что блокировка соцсетей Трампа была недопустимой мерой. Обломов полагает, что Трамп виноват в штурме здания Конгресса, но этим должны заниматься профильные органы.

Напомним, решение о блокировке аккаунтов было принято после того, как сторонники главы Белого дома захватили Капитолий. Там в этот момент шло заседание Конгресса, на котором должны были быть утверждены итоги президентских выборов. Их выиграл Джо Байден. Инаугурация запланирована на 20 января. Трамп написал, что не будет на ней присутствовать.