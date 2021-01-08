СК завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. Он столкнулся с другим самолетом при взлете с местного аэродрома.

Оба легкомоторных самолета намеревались выполнить тренировочные полеты у одной из деревень под Санкт-Петербургом, когда внезапно они столкнулись в воздухе. Один из них – Cessna-150 – отделался небольшими повреждениями и смог приземлиться, но его пилота доставили в больницу, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры. Другой легкомоторный самолет – Piper Cherokee – разбился с высоты примерно 200-300 метров. На его борту было 3 человека: пилот и два пассажира. Все они погибли. Расследовать трагедию будут по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть по неосторожности. При этом пока версии случившегося не выдвигаются, как и не говорится о том, кто мог быть виноват в столкновении. Источник агентства ТАСС тем временем утверждал, что на борту разбившегося самолета мог быть ребенок, но власти это отрицают.

На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС.