В Германии создан экологический фонд, одной из целей которого станет продолжение строительства «Северного потока — 2»

Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания собирается основать фонд для обхода санкций США при строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Земельный парламент вчера большинством голосов одобрил идею создания фонда под названием «Защита климата и окружающей среды». Среди его одиннадцати целей – поддержание многообразия флоры и фауны, научных исследований и защита грунтовых вод. Акционерное общество «Северный поток 2» выделило для фонда 20 миллионов евро. Одним из направлений его работы будет «создание экономического предприятия с целью продолжения строительства газопровода».

Фонд сможет прямо закупать у различных фирм необходимые материалы и машины, поскольку правительственные организации не подпадают под закон о санкциях США против строительства «Северного потока — 2». Однако пока неясно, возможно ли осуществление этих планов.

Пресс-секретарь правительства ФРГ накануне отказалась комментировать создание фонда, подчеркнув, что газопровод остается экономическим проектом. Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что газ необходим как технология при переходе на возобновляемые источники энергии. Экологические организации подвергли основание фонда критике.

Строительство газопровода планируется продолжить с середины января в датских водах. Для окончания работ осталось проложить около 150 километров.