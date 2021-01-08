Большой драматический театр сообщил об улучшении состояния артистов Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих. Их госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Фрейндлих попала в больницу на позапрошлой неделе. Она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. Басилашвили и его жену госпитализировали на прошлых выходных. Его дочь рассказывала, что артист чувствует себя нормально и не получает специального лечения, — передает агентство ТАСС. Сроки выпуска из медучреждения в театре не уточнили.