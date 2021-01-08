Великобритания одобрила применение уже третьей вакцины на территории королевства. Зеленый свет от местного регулятора получил препарат американской компании Moderna. Об этом говорится в сообщении Минздрава. Британцы уже получают вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech и британско-шведской AstraZeneca. Последняя также готовится получить одобрение от регулятора ЕС. Заявка, как ожидается, будет подана на следующей неделе.