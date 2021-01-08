На Украине вступили в силу жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, несмотря на ранее принятые меры, ситуация ухудшилась. Степанов отметил, что власти заранее предупредили о жестком карантине и бизнес готов к новым ограничениям. Между тем власти Тернополя и Черкасс объявили, что не будут вводить жесткий карантин.
2021-01-08T18:29:57+03:00
2021-01-08T18:29:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:29, 08 января 2021
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