На Украине вступили в силу жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, несмотря на ранее принятые меры, ситуация ухудшилась. Степанов отметил, что власти заранее предупредили о жестком карантине и бизнес готов к новым ограничениям. Между тем власти Тернополя и Черкасс объявили, что не будут вводить жесткий карантин.