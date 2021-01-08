Мэр Лондона объявил о введении чрезвычайного положения в городе в связи с эпидемией коронавируса. По словам градоначальника, в британской столице сложилась критическая ситуация, а больницы могут столкнуться с угрозой нехватки мест.

Власти Лондона признают: город стоит на пороге кризиса. По подсчетам мэра британской столицы Садика Хана, сейчас коронавирусом болеет каждый тридцатый местный житель. Места в больницах, по его словам, могут закончиться в ближайшие две недели – если только распространение COVID-19 не замедлится. Хан призвал лондонцев оставаться дома, а также сказал о необходимости принять экстренные меры, чтобы не погибло еще больше людей.

Чрезвычайное положение в Лондоне вводится впервые за 15,5 лет – в июле 2005 года режим был установлен после терактов в метро. При этом всего несколько дней назад во всей Великобритании был введен третий всеобщий карантин. Жителям Соединенного королевства запрещено без крайней необходимости покидать дома. Британский премьер-министр Борис Джонсон также предупреждал о том, что больницы страны могут столкнуться с угрозой перегрузки уже в ближайшие недели. Одновременно ученые около месяца назад выявили в Британии новый, мутировавший штамм коронавируса, который, по их предварительным оценкам, может быть на 70% более заразным.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Великобритании уже десять дней подряд превышает 50 тысяч человек.