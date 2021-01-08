В Москве начали продавать шаурму от Сталина. Персонал заведения одет в форму сотрудников НКВД, а в меню – шаурма под названием «Сталинская с двойным мясом», «Хрущевская в сырном лаваше» и «От Берии с соусом ткемали».

Дурновкусием называет появление подобного заведения научный сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Никита Петров. Он напомнил, что некоторое время назад под давлением ветеранских организаций с одной из шашлычных сняли вывеску «Антисоветская».

Это всего лишь эксплуатация известного имени, а создатели заведения вряд ли имеют собственные взгляды на личность Сталина. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и историк Николай Сванидзе.

По данным «Левада-центра», в 2019-ом году уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд. О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии сказал каждый второй участник опроса. 14% респондентов негативно относятся к Сталину, испытывают раздражение, страх или отвращение, — отмечает РБК.