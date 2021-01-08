По оценке независимого издания VTimes, 2020-й год был годом катастрофы для российской правовой системы. Как будут себя вести законодатели и суды в наступившем году, пытается спрогнозировать автор статьи, известный юрист Роман Бевзенко. Он уволился из Школы права при президенте из-за принятия поправок к Конституции.