По оценке независимого издания VTimes, 2020-й год был годом катастрофы для российской правовой системы. Как будут себя вести законодатели и суды в наступившем году, пытается спрогнозировать автор статьи, известный юрист Роман Бевзенко. Он уволился из Школы права при президенте из-за принятия поправок к Конституции.
2021-01-08T18:23:08+03:00
2021-01-08T18:23:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 08 января 2021
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