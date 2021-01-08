В поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова российские и зарубежные математики подписывают открытые письма

В поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис «Единой России», российские и зарубежные математики подписывают открытые письма. Оглашение приговора назначено на 11 января.

Письмо, инициированное группой российских математиков, подписали уже 2339 человек. В нем Азата Мифтахова называют политическим заключенным, а дело против него — несправедливо сфабрикованным из-за политических взглядов. Об инициировании открытого письма «Эху» сообщил главный научный сотрудник Петербургского отделения Математического института РАН Анатолий Вершик. Ранее обращение в поддержку Азата Мифтахова опубликовали ученые-математики из США, Канады и стран Европы. Преследование аспиранта МГУ они считают политическим. Авторы письма призывают коллег отказаться от участия в международном конгрессе математиков ICM, который должен пройти в 2022 году в Петербурге. Азата Мифтахова стараются поддержать его друзья и однокурсники. Они пришли к зданию Головинского суда в день проведения последнего перед оглашением приговора заседания. В итоге их обвинили в проведении «незаконного пикета» и увезли в ОВД.

Сам Азат Мифтахов в суде назвал дело против себя сфабрикованным и сказал, что был активистом анархического движения, занимался борьбой с рейдерами. Именно это, как считает аспирант МГУ, стало поводом «для мести со стороны Центра по противодействию экстремизму». Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. Он рассказывал, от него под пытками требовали признательные показания, члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия.

Гособвинение запросило для Азата Мифтахова 6 лет колонии по статье о хулиганстве.