Два самолета столкнулись в Ленинградской области. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

Авария с участием двух легкомоторных самолетов произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как пишет издание Фонтанка.ру, одно судно только взлетало, второе, напротив, заходило на посадку. По последним данным, два борта столкнулись примерно в трёхсот метрах от земли. Пока нет точной информации о пострадавших: одни СМИ сообщают, что погибли трое мужчин, по сведениям других – двое мужчин и женщина. Но все они находились в одном самолете. Портал 47.news уточняет, что пилот второго судна не пострадал, он смог посадить самолет. Оба полета были тренировочными.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники Следственного комитета.