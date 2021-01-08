Суд в Польше отложил до конца мая рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры республики об аресте российских диспетчеров, которые работали в аэропорту «Смоленск Северный» в день крушения польского правительственного самолета в апреле 2010 года. Диспетчеров обвиняют в умышленном доведении до катастрофы, что привело к гибели большого количества людей.

Польский политолог Якуб Корейба считает, что расследование катастрофы принципиально важно для Ярослава Качиньского – брата погибшего президента и лидера правящей консервативной партии «Право и справедливость». По мнению Корейбы, многие поляки давно потеряли интерес к этой истории.

Российские власти исключают возможность выдачи диспетчеров Польше. Об этом ранее говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Российские власти считают, что причиной крушения польского самолета стала ошибка польского экипажа.