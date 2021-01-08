Михаил Ходорковский утверждает, что не финансировал деятельность международной расследовательской группы Bellingcat. Он сказал об этом в эфире «Эха Москвы».

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев опубликовал данные о сотрудниках ФСБ, которые, вероятно, причастны к отравлению Алексея Навального. Позже Грозев заявил в эфире «Эха», что эта же группа может быть причастна еще к нескольким отравлениям и покушениям.