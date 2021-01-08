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Эксклюзив Эха 18:11, 08 января 2021

Майкл Пенс до сих пор не ответил на требования демократов в Конгрессе о немедленном отстранении от власти Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс до сих пор не ответил на требования демократов в Конгрессе о немедленном отстранении от власти действующего президента Дональда Трампа. Его считают ответственным за недавние беспорядки в центре Вашингтона, в ходе которых сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Немедленно отстранить Дональда Трампа от власти призвали более двухсот конгрессменов, почти все его политические оппоненты. В их числе спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси ПелОси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Они требуют от Майка Пенса применить 25-ю поправку к конституции. Она позволяет вице-президенту взять на себя обязанности главы государства в случае недееспособности лидера страны. Приняли её больше полувека назад, но до сих пор не применяли. В случае если Пенс пошёл бы на это, президента США могли бы очень быстро отстранить от власти, без повторной процедуры импичмента и не дожидаясь 20 января — дня, когда Джо Байден станет президентом. С лишением полномочий Дональда Трампа после серьёзных беспорядков в центре Вашингтона медлить нельзя, убеждён лидер демократов в Сенате США. По мнению Шумера, хозяин Белого дома представляет угрозу для страны. На требования демократов Майк Пенс не ответил. По сведениям источников газеты New York Times, он не намерен применять 25-ю поправку и временно заменять Трампа в Белом доме. Конгресс задействует все меры для досрочного отстранения хозяина Белого дома от должности, пообещала в свою очередь Нэнси Пелоси. Спикер нижней палаты Конгресса пояснила, что Трамп подстрекал сторонников к мятежу и должен оставить президентское кресло. К таким малоприятным для Трампа заявлениям привели беспорядки возле здания Конгресса и внутри него в ночь на четверг. Его сторонники после митинга в поддержку уходящего президента ворвались туда, произошли столкновения с силовиками, погибли пять человек, включая полицейского. Силовики опубликовали фото участников штурма, некоторые из них уже потеряли работу. Процедура импичмента, которую допускают демократы, занимает много времени. Почти невозможно это сделать до инаугурации Байдена, отмечает сайт Русской службы BBC. За немедленное отстранение Трампа от власти выступают и некоторые республиканцы.

ФБР и полиция США обратились к гражданам страны с просьбой помочь в индентификации участников захвата Капитолия. С такими же призывами выступили и некоторые американские издания. Обращение с призывом о помощи опубликовано на официальных сайтах федерального бюро расследований и полиции округа Колумбия, — сообщает телеканал CNN. Власти просят американцев присылать им через интернет видео, фото и другие материалы, которые помогут им идентифицировать тех, кто принимал участие в насильственных действиях на Капитолийском холме.
К этой акции уже подключились медиа, в частности тот же CNN опубликовал результаты своего расследования, в котором назвал имена нескольких из протестующих, чьи фотографии разошлись по социальным сетям. По сообщению телеканала, все они ранее были замечены в качестве активных участников съездов националистических и антисемитских группировок, тиражировали на своих страницах в соцсетях теории заговора о мировом правительстве и коронавирусе. Свою акцию «Найти и пристыдить» запустила и газета USA Today, с просьбой к читателям на условиях анонимности — присылать имена тех людей, кого они могут определить на фото. То же сделали и гражданские активисты: в своих блогах они размещают информацию с изображениями участников протестов и ссылками на их профили в соцсетях, а также данными, где те работают. Организация Bellingcat собирает данные через специальную форму, — пишет портал The Verge. А в Instagram @homegrownterrorists («Взращённые дома террористы») повешено уже больше сотни сообщений с изображениями протестующих. Агентство Reuters рассказывает, что уже как минимум несколько человек, которые были идентифицированы среди протестующих, потеряли свою работу. Их увольняли в связи с тем, что те «принимали участие в акциях, которые создавали угрозу безопасности и здоровью других людей». Впрочем, некоторые из них утверждают, что не делали ничего противозаконного и даже не были в здании Конгресса, а только участвовали в акции протеста рядом. Одна из уволенных риэлторов рассказала Reuters, что её онлайн-страницу атаковали интернет-критики, которые занизили её профессиональный рейтинг. В результате, агентство недвижимости, в котором она работала, разорвало с ней контракт. Примерно то же случилось с профессором одного из Пенсильванских колледжей — он разместил в своём Фейсбуке видео, которое заснял у Капитолия; после этого его попросили написать заявление об увольнении, что он и сделал.

ФБР также пообещало награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать подозреваемых в закладке бомб у зданий Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне.

Действующий президент Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором заявил, что возмущен беззаконием, насилием и хаосом.

Страница Трампа в Твиттере разблокирована, однако, президент по-прежнему заблокирован в Фейсбуке и Инстаграме. Как минимум до 20 февраля, когда будет передана власть следующей администрации, — так сказал глава Фейсбука Марк Цукерберг.

Политолог Екатерина Шульман не считает актом цензуры блокировку действующего президента в США в социальных сетях. По мнению Шульман, Трампу не стоило так активно бороться с TikTok, он мог стать кумиром пользователей этой китайской социальной сети.



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