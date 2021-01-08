Компании Apple и Hyundai обсуждали сотрудничество в сфере самоуправляемых электромобилей. В заявлении южнокорейского автоконцерна отмечается, что переговоры носили предварительный характер и пока никаких решений принято не было. Газета The Wall Street Journal отмечает, что заявление Hyundai является очередным подтверждением того, что Apple занимается разработкой собственного электромобиля. Этот проект существует больше 6 лет, хотя официально компания о нем предпочитает не говорить.