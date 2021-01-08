Полиция округа Колумбия опубликовала фотографии участников штурма Капитолия. Правоохранители просят у граждан помощи в установлении их личностей. Ранее с аналогичной просьбой к жителям США обратилось ФБР. Как отмечает сайт «Медуза», опознанием уже занялись пользователи Твиттера. Некоторых участников беспорядков, которых уже удалось идентифицировать, уволили с работы.

Накануне полиция сообщила о задержании почти 70 человек по итогам событий в здании Капитолия. По данным агентства Bloomberg, в основном им предъявлены обвинения в незаконном проникновении и нападении.