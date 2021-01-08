На российских дорогах с марта появится новый дорожный знак. Вне городской черты табличку «Фотовидеофиксация» будут устанавливать за 150-300 метров до зон контроля. В населенных пунктах – только на въездах. Об этом со ссылкой на постановление правительства пишет газета РБК. Знак заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД и будет обозначать места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных дорожных камер.
2021-01-08T17:34:46+03:00
2021-01-08T17:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 08 января 2021
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