На российских дорогах с марта появится новый дорожный знак. Вне городской черты табличку «Фотовидеофиксация» будут устанавливать за 150-300 метров до зон контроля. В населенных пунктах – только на въездах. Об этом со ссылкой на постановление правительства пишет газета РБК. Знак заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД и будет обозначать места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных дорожных камер.