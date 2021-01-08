Легкомоторный самолет, разбившийся под Петербургом, столкнулся с другим воздушным судном. Оба они выполняли тренировочный полет, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру. В результате падения 3 человека погибли, причиной аварии предварительно называют ошибку пилотирования или техническую неисправность. При этом ранее сообщалось, что на борту также находился ребенок, которому удалось выжить. Однако источник агентства ТАСС в экстренных службах заверил, что детей не было.