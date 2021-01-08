Самая большая за последние годы озоновая дыра над Антарктикой, по данным ученых из ООН, полностью закрылась. Она существовала с середины августа по конец декабря прошлого года.

Дыра, о которой идет речь, на пике имела площадь почти в 25 млн квадратных километров. Как рассказали в спецподразделении ООН – Всемирной метеорологической организации – она закрылась значительно позже обычного и по протяженности своего существования, а также по размерам была одной из рекордных за 40 лет. Именно столько международные организации ведут мониторинг озонового слоя. Ученые отмечают, что озоновая дыра таких масштабов над Антарктикой появилась из-за сильного, стабильного и холодного полярного вихря, а также очень низких температур в стратосфере. Эти же факторы привели к образованию рекордной озоновой дыры и над Арктикой. При этом два года назад такие дыры были очень маленькими и существовали крайне недолго, рассказали эксперты.

Озоновый слой защищает Землю от вредного воздействия ультрафиолетового излучения от Солнца и находится на высоте от 10 до 40 км.