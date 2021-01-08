Суд в Польше решит вопрос об аресте российских авиадиспетчеров в мае. О переносе заседания, которое было назначено на сегодня, сообщает агентство ТАСС. Два слушания все же провели за закрытыми дверями, но никакого решения пока принято не было. Все они проходят заочно, без участия фигурантов.

Польский «борт №1» с президентом Лехом Качиньским на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в 2010 году. В результате погибли 96 человек – в их числе, помимо самого главы государства, оказалась его жена, а также известные политики и военные деятели.

Самый большой интерес к этому процессу проявляет вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, — сказал «Эху» политолог Якуб Корейба. По словам Корейбы, многие жители Польши уже давно потеряли интерес к этой истории.