Пользователей мессенджера WhatsApp обязали делиться данными с Facebook. Соответствующий пункт появился в обновленном пользовательском соглашении. Компания поясняет, что сбор сведений поможет улучшить сервисы по подбору персональной рекламы и услуг с учетом индивидуальных запросов. Фактически обмен данными происходил и раньше, но с 8 февраля от него уже нельзя будет отказаться.

При этом накануне основатель компании Tesla Илон Маск посоветовал в своем Твиттере пользоваться другим мессенджером – Signal. После этого сервис столкнулся с резким увеличением числа скачиваний.