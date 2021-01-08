Немецкая пресса назвала министра здравоохранения Германии кандидатом на пост канцлера. По данным источников таблоида Bild в политических кругах, Йенс Шпан обсуждает такой сценарий с членами верхушки Христианско-демократического союза. На съезде партии 15-16 января должен быть избран председатель политической организации. Кандидатов трое, среди них глава федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, в команде которого и работает Шпан. Хотя по традиции лидер партии и должен стать канцлером, эта норма не закреплена официально.