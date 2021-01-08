Немецкая пресса назвала министра здравоохранения Германии кандидатом на пост канцлера. По данным источников таблоида Bild в политических кругах, Йенс Шпан обсуждает такой сценарий с членами верхушки Христианско-демократического союза. На съезде партии 15-16 января должен быть избран председатель политической организации. Кандидатов трое, среди них глава федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, в команде которого и работает Шпан. Хотя по традиции лидер партии и должен стать канцлером, эта норма не закреплена официально.
2021-01-08T16:34:46+03:00
2021-01-08T16:36:17+03:00
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16:34, 08 января 2021
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