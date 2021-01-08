Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса. Это связано с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии. Садик Хан написал в Твиттере, что сейчас каждый 30-й житель британской столицы болеет коронавирусом. Если немедленно не предпринять меры, то служба здравоохранения, по выражению градоначальника, может перегреться.

В среду в Британии вступил в силу уже третий по счету карантин. Жителям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а занятия в школах и университетах отменены.