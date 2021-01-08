На аэродроме в Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Источник агентства «Интерфакс» сообщает, что в результате три человека погибли, выжил лишь один ребенок. Судя по фотографиям, которые распространяются в социальных сетях, воздушное судно лежит кверху шасси. Что стало причиной падения – пока неясно.
2021-01-08T16:32:00+03:00
2021-01-08T16:36:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770788-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 08 января 2021
Загрузка комментариев...