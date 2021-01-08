Центр «Досье» продолжает расследовать убийство российских журналистов в Центральноафриканской республике

Центр «Досье» – это некоммерческий проект Михаила Ходорковского – продолжает расследовать убийство российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом в эфире «Эха» рассказал сам Ходорковский.

Режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты в июле 2018-го года. Они приехали в Центральноафриканскую республику, чтобы снять фильм о ЧВК «Вагнер».