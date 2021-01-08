Рамзан Кадыров поддержал блокировку страниц президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Глава Чечни убежден, что заморозка аккаунтов американского лидера – это «восстановление справедливости Всевышним». В своем Телеграме Кадыров выразил уверенность, что именно президент США ранее блокировал его личные страницы, а теперь это случилось с самим, как выразился глава Чечни, «мятежным Дональдом Трампом». Этого бы не произошло, считает Кадыров, если бы Трамп с уважением относился к демократии и правам человека.

Ранее Марк Цукерберг сказал, что личные страницы пока еще действующего президента в Фейсбуке и Инстаграме будут заблокированы как минимум до 20 января. Именно на эту дату намечена церемония инаугурации нового американского лидера Джо Байдена. При этом страница Трампа в Твиттере, ранее также замороженная администрацией соцсети, уже вновь доступна.

Между тем вокруг страниц Кадырова в соцсетях также неоднократно возникали скандалы из-за их блокировки. В администрации Facebook эти действия обосновывали санкциями, введенными Вашингтоном против чеченского лидера.

Страницы Трампа в соцсетях были заблокированы на фоне попытки его сторонников взять штурмом Конгресс США в день, когда парламент должен был утвердить итоги президентских выборов.