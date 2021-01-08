Суд в Польше отложил до мая рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры республики об аресте российских диспетчеров, которые работали в аэропорту «Смоленск Северный» в день крушения польского правительственного самолета в апреле 2010 года. Всего в суде запланированы три заседания, отдельно по каждому из трех диспетчеров. Все заседания проводятся без участия фигурантов.

Российские власти исключают возможность выдачи диспетчеров Польше. Об этом ранее говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Российские власти считают, что причиной крушения польского самолета стала ошибка польского экипажа.