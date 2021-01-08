Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов сохранит свой пост, несмотря на четвертое место команды на чемпионате мира в Эдмонтоне, — сообщает Федерация хоккея России. Ларионов возглавил сборную летом, контракт с ним рассчитан до 2022 года.