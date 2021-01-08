Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов сохранит свой пост, несмотря на четвертое место команды на чемпионате мира в Эдмонтоне, — сообщает Федерация хоккея России. Ларионов возглавил сборную летом, контракт с ним рассчитан до 2022 года.
2021-01-08T15:34:21+03:00
2021-01-08T15:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 08 января 2021
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