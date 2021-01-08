Парламент Швеции разрешил правительству вводить карантин в стране в условиях пандемии: закрывать любые предприятия, а также останавливать работу общественного транспорта и аэропортов. Закон вступает в силу с воскресенья 10 января и носит временный характер. Правительство лишится расширенных полномочий в конце сентября. До сих пор шведские власти не вводили жестких ограничений.
2021-01-08T15:33:51+03:00
2021-01-08T15:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 08 января 2021
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