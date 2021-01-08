Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже превысила 55 долларов за баррель. Это максимальный показатель с февраля прошлого года. Эксперты объясняют рост котировок результатами переговоров стран ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия обязалась сократить нефтедобычу в ближайшие месяцы на миллион баррелей в сутки.