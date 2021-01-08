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15:33, 08 января 2021

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России. По данным прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом, однако в деятельность против литовского государства их мог вовлечь один и тот же человек – сотрудник погрануправления ФСБ России по Калининградской области. Дело передано в суд, — сообщает «Интерфакс».



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