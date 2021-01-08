Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России. По данным прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом, однако в деятельность против литовского государства их мог вовлечь один и тот же человек – сотрудник погрануправления ФСБ России по Калининградской области. Дело передано в суд, — сообщает «Интерфакс».
2021-01-08T15:33:08+03:00
2021-01-08T15:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 08 января 2021
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